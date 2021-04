Clipe de coșmar pentru fotbalistul englez Chris Smalling. Fundaşul echipei AS Roma a fost ameninţat de trei hoţi înarmaţi care au pătruns în locuinţa sa din capitala Italiei.Conform presei din Peninsulă răufăcătorii l-au obligat pe Smalling să deschidă un seif, în care se aflau ceasuri de valoare şi bijuterii.Fundaşul se afla în casă împreună cu soţia şi fiul său, precum şi cu alţi membri ai familiei sale. Ulterior, soţia jucătorului a sunat la poliţie.Chris Smalling are 31 de ani și este în prezent accidentat, ne având posibilitatea de a juca în meciul cu Ajax Amsterdam din returul sferturilor de finală ale Ligii Europei.Atât fotbaliștii, cât și antrenorii sunt destul de des ținta infractorilor în ultima perioadă.Toamna trecută, antrenorul echipei AS Roma, Paulo Fonseca, şi un jucător de la Lazio Roma, Joaquin Correa, au fost la rândul lor victimele hoţilor, care au pătruns în locuinţele celor doi, însă în absenţa acestora. În decembrie 2020, domiciliul lui Paolo Rossi, campion mondial cu selecţionata Italiei în 1982, a fost ţinta hoţilor, în timpul funeraliilor acestuia.Acum o lună, clubul francez Paris Saint-Germain a decis să întărească temporar securitatea caselor fotbaliştilor săi, postând agenţi în faţa fiecărei locuinţe, 24 de ore din 24, după furturi care i-au vizat pe argentinianul Angel Di Maria şi familia brazilianului Marquinhos.