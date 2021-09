Fructele de ziziphus furate și comercializate în piețe de moldoveni. Declarațiile antreprenorului

O plantaţie cu circa 45 de soiuri de ziziphus a Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare din municipiului Chișinău este prădată în fiecare seară. Deși sunt verzi, fructele exotice sunt rupte și comercializate în pieţe.



Svetlana Cneazeva îngrijește de aproape 30 de ani cele două hectare de ziziphus. Munca ei e distrusă însă de hoți. Chiar la sosirea echipei noastre de filmare am surprins două femei care ieșeau din livadă.



„Aici vin ca în grădina proprie. Hoții aduc copii, le pun o lanternă pe cap, ca la instalatori, au lumină și culeg ca și ziua și toată producția e pe piață.”, a declarat Svetlana Cneazeva, profesor la ISPHTA.



Femeia este indignată că fructele sunt rupte înainte de coacere.



„Ele nu capătă acel gust și nu au beneficiile pe care le au fructele coapte.”, a menționat Svetlana Cneazeva.



Pentru a împiedica furturile, livada va fi păzită de doi paznici și de câini. Fructele și frunzele de ziziphus conțin cantități mari de vitamina C și minerale și au mari beneficii pentru sănătate.



„Ele întăresc imunitatea şi sistemul cardiovascular, curăță vasele de sânge și tonifică sănătatea.”, a mai adăugat femeia.



Ziziphus se consumă proaspăt, sub formă de dulcețuri sau după ce e uscat, poate fi folosit la ceai. La piață se vinde cu aproximativ 70 de lei kilogramul.