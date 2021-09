Festivalul Internaţional de Operă „Maria Bieşu” la cea de-a XXIX-a ediție. Evenimentul a fost inaugurat cu piesa "Traviata" lui G. Verdi

„Acest festival este nu doar un omagiu adus celei care a fost cea mai bună "Cio Cio San", este şi un eveniment care ne plasează pe harta culturală europeană, ne readuce în circuitul artistic mondial.”, a declarat Sergiu Prodan, ministrul Culturii.Deşi numărul spectatorilor prezenţi în sală a fost redus de patru ori, din cauza condiţiilor sanitare impuse pe timp de pandemie. Astfel din cele o mie o sută de locuri, au fost ocupate doar 250 de fotolii. Soţii Dorogoi, vin an de an la acest festival.„De câte ori am venit la spectacole aici, m-am simţit foarte bine. Astăzi la deschidere cu plăcere am venit pentru că o să vedem ce nou va fi.”„Avem o plăcere de suflet, o plăcere deosebită. Se organizează foarte frumos, este ceea ce îi trebuie unui spectator.”Copleşiţi de emoţii erau şi alţi oameni care erau nerăbdători să înceapă spectacolul.„Foarte mult am aşteptat, ne place muzica, de aceasta venim cu bucurie şi dorim să dăruim soliştilor flori, dar şi mulţumiri pentru artă.”„Pentru mine a veni la un concert la Teatrul de Operă, unde cândva eram foarte des, este foarte important. Am emoţii, am căutat foarte mult biletele. Sunt foarte mulţumită sufleteşte că am posibilitatea să vin.”„Este foarte bine că şi în acest an, este posibilitatea de a veni la teatru, să primim plăcere de la cceea ce auzim şi eu am adus flori pentru artişti.”Alţii au venit la festival pentru opera în patru acte a lui Giuseppe Verdi "Traviata".„Este un spectacol care l-am mai privit, dar nu cu solistul care este astăzi, mult invitat din România. Special am venit pentru această piesă.”Cea de-a 29 ediţie a Festivalului Internaţional de Operă "Maria Bieşu" se va încheia în data de 26 septembrie, cu un concert de gală.În acest an, publicul va avea posibilitatea să urmărească patru opere şi două spectacole de balet.