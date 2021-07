FC Petrocub s-a calificat cu greu în turul doi preliminar al Europa Conference League. Discipolii lui Lilian Popescu au învins cu 1-0 pe FK Sileks în a doua manșă, disputată pe stadionul Zimbru din Chișinău.După remiza din tur, scor 1-1, FC Petrocub a dominat și a ratat mai multe ocazii de gol. Formația din Macedonia de Nord, care în sezonul trecut a cucerit cupa țării, dar a retrogradat în divizia secundă a campionatului, s-a apărat pe toată durata meciului și nu a emis pretenții în atac. Golul victoriei gazdelor a venit în al 5-lea minut de prelungiri. Mihai Platica a marcat după centrarea din corner a lui Vadim Gulceac."A fost foarte greu, dar am dovadă de caracter şi într-un final ne-a reuşit. Sunt bucuros că am ajutat echipa să câştige."FC Petrocub s-a calificat în premieră în turul secund preliminar al cupelor europene.Să fi marcat mai repede era un meci mai uşor pentru noi, dar până la urmă cel mai important este că ne-am calificat."În turul doi preliminar, hânceștenii vor înfrunta gruparea turcă Sivasspor.Tot aseară, și Milsami Orhei s-a calificat în faza următoare a competiției chiar dacă nu era considerată favorită în dubla manşă cu FK Sarajevo. „Vulturii roșii” au dispus cu 1-0 în meciul retur jucat în deplasare. Radu Gînsari a marcat singurul gol. În tur, a fost remiză, scor 0-0."Emoţiile sunt la maxim. Am învins aşa o echipă. Cred că trebuie doar să crezi şi visul se va îndeplini.""Am făcut un meci foarte bun. Un meci greu. Era şi de aşteptat. O echipă cu renume, o echipă cu suporteri, care au aplaudat tot meciul."Următorul adversar al lui Milsami va fi gruparea suedeză Elfsborg.Încă o formație din Republica Moldova, Sfântul Gheorghe Suruceni a părăsit turneul UEFA Europa Conference League din primul tur. Echipa pregătită de Serghei Cebotari a fost învinsă şi în retur de Partizani Tirana. După 5-2 în prima manşă, "sfinţii" au pierdut şi meciul disputat aseară la Orhei, scor 2-3.Aşadar, trei echipe moldoveneşti din patru, s-au calificat în turul următor al cupelor europene, Sheriff în Liga Camponilor, Petrocub şi Milsami în Europa Conference League.