Facebook a raportat o creştere semnificativă a numărului de noi utilizatori şi a vânzărilor în primul trimestru din acest an

În primele trei luni din acest an, compania a câştigat 100 de milioane de noi utilizatori, ajungând la un total de 2,6 miliarde, un avans semnificativ comparativ cu nivelul mediu de aproximativ 50 de milioane de noi utilizatori în fiecare trimestru.De asemenea, în perioada ianuarie-martie 2020, vânzările au crescut cu 18%, la 17,7 miliarde de dolari, în timp ce analiştii se aşteptau la un avans de 16%.Totuşi, compania a avertizat că veniturile din publicitate, care reprezintă cea mai mare parte a câştigurilor Facebook, vor încetini semnificativ în următoarele luni şi acest lucru s-a văzut deja în martie, din cauza efectelor negative ale pandemiei de coronavirus (Covid-19). În aprilie se observă "semne de stabilitate", se arată în comunicatul reţelei de socializare.Veniturile din publicitate au urcat cu 17% în primul trimestru din acest an, la 17,44 miliarde de dolari.Facebook a avertizat că se confruntă "cu o perioadă de incertitudini fără precedent", iar perspectivele sale de afaceri sunt afectate de epidemie.Directorul general Mark Zuckerberg a avertizat asupra grabei de a se renunţa la măsurile de izolare impuse pentru stoparea epidemiei."Sunt îngrijorat că redeschiderea anumitor spaţii prea repede, înainte ca rata de infectare să scadă la un nivel minim, aproape va garanta în viitor noi focare de epidemie şi va înrăutăţi consecinţele pe termen lung asupra sănătăţii şi economiei", a declarat şeful Facebook.Opinia lui diferă semnificativ de cea a directorului general al Tesla, Elon Musk, care a apreciat că măsurile de izolare sunt "fasciste".Costurile totale ale Facebook au crescut cu 1% în primul trimestru din acest an, la 11,84 miliarde de dolari.