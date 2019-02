Exemplu de CURAJ! Cine sunt cei CINCI ELEVI din Strășeni care au salvat viața unui copilaş de 2 ani

Au dat dovadă de curaj şi implicare, iar gestul lor a prevenit o tragedie. Cinci elevi dintr-un gimnaziu din oraşul Străşeni au salvat un copil de numai doi ani, care era la un pas să cadă de la etajul cinci. Micuţul era acasă doar cu bunicul, care spune că nu a observat că nepotul era la balcon. Incidentul a avut loc acum o săptămână. Băieţii, care învaţă la şcoala din preajmă, spun că au auzit plânsetul copilului în timp ce erau la pauza dintre ore.



"Am auzit că un copil plânge. Noi am reacţionat foarte rapid, am venit la bloc ne uitam la bloc şi ne-am înţeles ca doi colegi de ai noştri să stea să-i spună să nu cadă, să-l susţină moral şi noi trei să plecăm la etajul cinci", a spus Alexandru Oșcov, elev.



"Am rămas jos şi un băiat care a fost cu mine jos a sunat la poliţie.Căutam să sunăm vecinii să vedem cine trăia acolo, pentru că, mă rog ne era incomod să intrăm noi singuri în casă", a zis Alexandru Stati, elev.

Unul dintre băieţii care a urcat la etajul cinci a văzut că uşa apartamentului era descuiată şi a intrat în casă, într-o suflare. Adolescentul spune că a găsit băieţelul urcat pe un scaun, chiar lângă fereastra balconului.



"Am intrat în apartament, bunicul era într-o cameră, n-o fost atent. Era urcat pe un scaun şi cât e el de mic, dacă avea doi ani jumătate. era până pe jumătate scos afară şi plângea în gura mare. L-am luat în braţe şi l-am dus în camera vecină. L-am pus pe pat", a zis Ion Unguru, elev.



Bunicul, care are grijă de micuţ cât părinţii sunt la muncă, spune că nu l-a auzit pe nepot când s-a trezit.



"S-o sculat şi o ieşit la balcon şi iaca ce. Mulţumesc că m-au ajutat copii", a spus Andrei Stânceanu, bunelul.



Directoarea gimnaziului unde învaţă cei cinci elevi spune că este mândră de discipolii săi.



"Eu predau în acest gimnaziu drepturile omului şi mă bucur că la fiecare lecţie când discutăm despre drepturile şi obligaţiunile, deci copii deja au înţeles că obligaţiunile lor sunt şi ajutorul în societate", a declarat Ludmila Cube, directorul Gimnaziului Mihai Viteazu.



Gestul tinerilor a fost apreciat şi de poliţişti, care în timpul orelor le-au înmânat diplome de recunoştinţă.



"Angajaţii inspectoratului de poliţie Străşeni salută fapta lăudabilă a acestor cinci elevi. Doar în comun putem să reacţionăm decis, corect şi foarte rapid şi în acelaşi timp să ne bucurăm împreună de succese şi merite şi de o societate mai bună", a menționat Liliana Ursu, inspector IP Străşeni.



Toţi cei cinci băieţi sunt colegi de clasă şi au vârstele între 15 şi 17 ani.