După o lungă pauză, actorii Teatrului de păpuși Guguță au urcat pe scenă. Biletele la spectacol s-au vândut ca pâinea caldă

"Mi-a plăcut absolut tot, foarte interesant. Cel mai mult îmi place acolo unde joacă martea", a spus o spectatoare."Mi s-a părut foarte interesant. Am venit cu colegele de la şcoală şi cu învăţătoare", a menţionat o altă fetiţă."Spectacolul mi-a părut foarte distractiv şi super. Am venit astăzi cu mama şi cu frăţiorul meu", a afirmat o altă spectatoare."Am venit cu nepoţelul, foarte interesant spectacolul. Ţi-a plăcut? Suntem bucuroşi că putem ieşi din case şi aduce copii la teatre"."Am venit cu fetiţa, pe perioada de pandemie nu am avut ocazia. Destul de interesant, e o premieră"."E una când stai aşa la distanţa, şi e alta când vine publicul aici în sală, îi vezi licărul din ochi, când noi, ca şi actori, putem să le transmite această emoţie vie", a declarat directorul Teatrului "Guguţă".Actorii de la Teatrul de păpuşi "Guguţă" au pregătit mai multe surprize pentru public, printre care trei premiere, două spectacole pentru copii şi unul pentru adulţi. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a permis din 11 ianuarie redeschiderea teatrelor pentru spectatori. Aceştia trebuie să poarte mască de protecție pe durata spectacolelor, iar la intrare fiecăruia îi este verificată temperatura.