Două mii de persoane din 26 de ţări, participă la Maratonul Internaţional Chişinău

Două mii de persoane din 26 de ţări aleargă prin Capitală pentru a-şi depăşi limitele. Cei mai curajoşi participă la cursa de 42 de kilometri. Maratonul Internaţional Chişinău a fost unul dintre cele mai aşteptate evenimente sportive din acest an.



Cursa a adunat alergători de toate vârstele. Printre participanţi este şi Ilie Victor, de 69 de ani, care a venit din Brăila, România.



„Astăzi particip la cel de-al 314-lea maraton din viaţa mea. Am participat la toate maratoanele de la Chişinău. Am alergat în 83 de ţări, pe 6 continente.”, a relatat Ilie Victor, participant.



Maratoniştii spun că s-au pregătit luni la rând.



„Mă simt foarte bine. Ne-am antrenat intensiv şi cred că o să avem un rezultat foarte bun.”



„Mă simt minunat. Vreau să le mulţumesc organizatorilor pentru acest eveniment. Faceţi sport, alergaţi, credeţi în voi şi să nu vă fie frică de nimic. Doar înainte.”



„Am decis să particip pentru a savura evenimentul, pentru că e cel mai mare start din ţară.”



„Eu fac atletism de performanţă şi avem nevoie de starturi. Ne bucurăm că s-au organizat aşa evenimente şi la noi şi nu trebuie să plecăm în România sau în alte ţări vecine.”



„În primul rând, vreau să depăşesc rezltatul pe care l-am avut anul trecut sau cu un an în urmă. Fac totul din plăcere, nu pentru a câştiga ceva.”



„Eu sunt profesor de sport şi vreau să încurajez sportul. Nu contează, alergi, înoţi, joci fotbal. Important e ca toţi să practice sportul.”



La maraton au participat și persoane cu dizabilități locomotorii. Marina Vechi s-a înscris în cursa de 10 kilometri.



„Nu m-am pregătit. Eu în fiecare zi merg prin oraş şi am deja fac antrenament. La început, traseul a fost uşor, apoi mai complicat, mai ales la deal. Am însă însoţitor şi a fost bine.”, a relatat Marina Vechi, participantă.



Anul trecut, maratonul a fost anulat din cauza pandemiei.



„În acest an, din cauza pandemiei, au putut participa de două ori mai puţini alergători. Din păcate, am renunţat şi la Fun Run, maratonul la care putea veni oricine.”, a precizat Anastasia Berzoi, PR manager al evenimentului.



Participanţii şi susţinătorii au avut acces doar dacă sunt vaccinaţi anti-COVID-19 sau deţin teste negativ. Doritorii s-au putut testa gratis pe loc. Prime şi Canal 3 sunt partenerii media ai maratonului.