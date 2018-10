Din barcă, în cuşcă! Vasile Suprovici a practicat canotajul de la 14 ani

Vasile Suprovici a făcut canotaj de performanţă o perioadă îndelungată de timp, iar acum doi ani a decis să se reprofileze. El a schimbat vâsla şi barca pe mănuşi şi cuşcă. Cușca-octagon din lumea artelor marţiale mixte. Totuși, Vasile nu poate da uitării prima dragoste în sport.

De la vârsta de 14 ani, Suprovici a urcat în barcă, iar ulterior a devenit multiplu campion naţional.

"Îmi aduc aminte de sentimentele pe care le-am avut atunci când participam la competițiile europene și mondiale de kaiac-canoe. Mereu primesc plăcere atunci când vâslesc. Nu e neapărat să fac un antrenament lung. Încerc să savurez momentul atunci când vâslesc", a spus luptătorul MMA, Vasile Suprovici.



Vasile susține că practicarea canotajului l-a ajutat să-şi şlefuiască corpul și pentru artele marțiale mixte.



"De la sportul acesta am venit cu o pregătire fizică puternică. E un plus mare pentru luptele care le fac. Am căpătat aici rezistența și pregătirea fizică bună. Am avut o bază bună", a spus luptătorul MMA, Vasile Suprovici.



Acum doi ani, Suprovici a renunţat la canotajul de performanţă şi a intrat în cuşcă. Totuşi, nu s-a putut despărţi așa ușor de vâslă şi vine cu ea la cântarul oficial dinaintea Galelor MMA.

" - Cum ai ajuns în artele marțiale mixte?

- Mi-a plăcut foarte tare. Priveam televizorul, urmăream băieții cum luptă, aveau o pregătire bună. Am venit aici la sală, am văzut că se primește. Am depus efort și mergem mai departe", a spus luptătorul MMA, Vasile Suprovici.



Spune că idolul său este ”Hulk de Moldova” pe nume Ion Cuțelaba şi că visu-i este să ajungă în cea mai celebră cuşcă din lume.



"Visul meu ca luptător este să ajung în UFC. Este cea mai mare gală de arte marțiale mixte din lume. Aș dori acolo să lupt și să calc pe urmele lui Ion Cuțelaba", a spus luptătorul MMA, Vasile Suprovici.



Deocamdată, în cușca MMA Suprovici a obţinut două victorii şi a suferit o înfrângere, iar până la a ajunge în galele UFC-ului, Vasile are mai multe provocări în faţă. Prima dintre ele este confruntarea cu Vasili Gonciarov din Kazahstan. Duelul său cu acesta va avea loc în cadrul Galei ”Eagles-10” care este programată pentru 3 noiembrie la Chișinău.