Cozi la urnele de vot din Capitală. Moldovenii care dețin cetățenie rusă votează pentru viitorii deputați ai Dumei de Stat

Zeci de cetățeni ruși și moldoveni cu cetățenie rusă au stat la coadă la singura secție de votare deschisă în municipiul Chișinău pentru alegerile din 19 septembrie pentru Duma de Stat. Președintele secției de votare nu ne-a putut spune care este numărul total al alegătorilor așteptați la urne.

Secția din incinta Centrului Rus de Știință și Cultură de pe strada Mihai Eminescu s-a deschis la 8 dimineața și e deschisă până la ora 20.



„Am venit la alegeri ca toți oamenii. Deputații din Rusia se străduie pentru lume. Fac tot ce pot.”



„De fiecare dată votez. Eu am făcut serviciul militar în Federația Rusă. Acolo moldovenii ofițeri primesc pensie.”



Mulţi dintre alegători nici nu-i cunosc pe cei care candidează pentru fotoliul de deputat în Dumă.



„- Ce fel de alegeri au loc astăzi în Rusia? - Alegerile în parlament, da.

- Cunoașteți câți deputați sunt?

- Asta nu pot să vă spun precis.

- Cum o să votați dacă nu cunoașteți?

- Pe câțiva îi cunoaștem noi.”



„- Alegerile deputaților.

- Și cunoașteți câți deputați sunt?

- Nu prea cunosc care.

- Dar cum ați votat atunci?

- Am votat, căci știu pentru ce să votez. Eu am lucrat acolo 12 ani de zile.”



Echipa noastră de filmare cu greu a fost lăsată să filmeze în interiorul secției de votare.



„- Încă nu vă este permis.

- De ce nu ne permite? De ce nu putem filma? Care este problema? Puteți să vorbiți?

- Nu ofer comentarii.”



În interior nu am observat niciun observator. Președintele secției de votare din Chișinău, Andrei Muraviev, nu a putut să ne ofere detalii despre scrutin.



„Nu putem vorbi despre o anumită prezenţă la urne. Noi mergem după principiul cine va vota, iar seara le vom număra. Înregistrăm totul. Avem o listă, dar numărul va fi publicat la finalul zilei.”, a relatat Andrei Muraviev președintele secției de votare din municipiul Chișinău.



„Sunt mult mai puțini decât acum 10 ani. Asta e îngrijorător. Să fie pace pe pământ și să se păstreze mereu relațiile dintre Moldova și Rusia.”, a declarat Ludmila Lașcionova, președintele Comunității Ruse din Republica Moldova.



Din 17 septembrie și până astăzi, pe teritoriul Federației Ruse au loc alegerile parlamentare. Alegerea deputaților în Duma de Stat a Rusiei se desfășoară conform sistemului mixt: 225 de deputați sunt aleși pe listele partidelor, alți 225 - în circumscripțiile uninominale, într-un singur tur. Deputații din Duma de Stat au un mandat de cinci ani.