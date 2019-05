Consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun cauzează anual în Republica Moldova circa 4.700 de decese

Consumul de tutun și expunerea la fumul de tutun cauzează anual în Republica Moldova circa 4700 de decese (cca. 12% din totalul deceselor), peste 60% fiind decese premature, în vârsta aptă de muncă. Bolile cauzate de consumul de tutun fiind: bolile cardiace, cancerul (îndeosebi cancerul pulmonar), bolile cerebrale, diabetul zaharat, bolile pulmonare distructive cronice, ateroscleroza.

La nivel global, tutunul este responsabil de circa 8 milioane de decese anual, inclusiv un milion de decese cauzate de expunerea la fumul de tutun (fumatul pasiv).

În fiecare an, la 31 mai, întreaga lume marchează „Ziua Mondială fără Tutun”, în acest an sub genericul „Tutunul și sănătatea plămânilor”, pentru a crește gradul de conștientizare a populației privind impactul consumului de tutun și a expunerii la fumul de țigară asupra sănătății plămânilor, de la cancer - la bolile respiratorii cronice și promovarea politicilor eficiente de reducere a consumului de tutun.



Tutunul este periculos sub orice formă de consum și toate produsele din tutun afectează grav sănătatea plămânilor. Fumatul dublează riscul dezvoltării tuberculozei și crește numărul deceselor din cauza insuficienței respiratorii. Copiii expuși la fumul de tutun sunt mai predispuși să dezvolte astm bronșic și să sufere mai frecvent de accese severe de astm.



Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat în anul 2017, Programul naţional privind controlul tutunului, Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia pentru perioada 2017 – 2021, precum și Regulamentul sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun. La fel, în anul 2018 au fost majorate prețurile de comercializare cu amănuntul a țigărilor.



Astfel, au fost examinate și coordonate pachetele unitare și ambalajul exterior cu plasarea pe ele a avertismentelor de sănătate și informațiile pentru etichetare pentru toate produsele din tutun plasate pe piață în 2018 de către 3 producători și 15 importatori a produselor din tutun.



O atenție deosebită este acordată respectării interdicțiilor privind publicitatea și promovarea producției din tutun, fumatul în locurile publice, la locurile de muncă, comercializarea producției din tutun minorilor, consilierii și suportului persoanelor pentru renunțarea la fumat.



În 2018, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a efectuat 1471 controale de stat a unităților de comercializare a produselor din tutun, în 623 din ele fiind depistate încălcări ce țin de: publicitate și promovarea produselor de tutun – 21,7 %, prezența în comercializare a produselor din tutun fără avertismente de sănătate combinate – 10,0%, fumatul în locuri publice închise - 9,5%. Însă cea mai înaltă cotă de încălcare a prevederilor legislației - de 58,7 % - a ținut de vânzarea către minori a produselor din tutun și a celor conexe.



Un rol important în combaterea fumatului este acordarea asistenței de consiliere și tratament al persoanelor dependente de tutun. Astfel, în cadrul staționarului IMSP Dispensarul Republican de Narcologie pe parcursul anului 2018 au fost acordate servicii de consiliere pentru renunțare la fumat pentru 468 de persoane, 305 persoane au primit tratament medicamentos a dependenței de tutun.

De servicii de consiliere psihologică și terapie cognitiva comportamentală au beneficiat 325 de persoane. Peste 3000 de fumători au beneficiat de asistență de consiliere privind renunțarea la fumat prestată de medicii narcologi din instituțiile medico-sanitare teritoriale. Și medicii de familie au acordat asistență de consiliere primară privind renunțarea la fumat la peste 156 mii de fumători.



În perioada 28-31 mai, toate instituțiile medico-sanitare republicane, municipale și raionale vor organiza și desfășura ședințe informative, consilierea pacienților, discuții publice în instituțiile școlare, mese rotunde, seminare de instruire, ateliere de lucru, apariții în emisiuni radio și Tv pentru a informa și comunica despre riscurile fumatului pentru sănătatea plămânilor și importanța renunțării la fumat.



Pentru a solicita ajutor în renunțarea la fumat cetățenii pot apela Linia verde la numărul de telefon: 080010001, iar în cazul în care a fost încălcat dreptul la un mediu liber de fumul de tutun în locurile publice la numărul 080012300, apelurile fiind gratuite.