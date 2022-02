Carlo Ancelotti a primit insigna de aur și diamante

Surpriză plăcută pentru antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti! Tehnicianul italian a primit din partea Asociaţiei foştilor fotbalişti de la Real insigna de aur şi diamante într-o ceremonie ce a avut loc într-un restaurant din capitala Spaniei.La eveniment au participat legendele clubului Pirri, Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Emilio Butragueno, Rafael Martin Vazquez, Carlos Santillana şi Isidoro San Jose.Astfel, membrii Asociaţiei foştilor jucători madrileni au dorit să-l recompenseze pe actualul antrenor al echipei.Ancelotti, la rândul său, a afirmat că este onorat să primească insigna de aur şi diamante și a promis să aducă noi titluri clubului.Antrenorul, însă, nu are mult timp pentru a se bucura de această distincție. În următoarele zile are un program infernal și trebuie să muncească pentru a se ține de cuvânt.Real Madrid va juca, sâmbătă seara, cu Villarreal în campionatul Spaniei, iar peste trei zile are programat supermeciul cu Paris Saint-Germain din cadrul optimilor de finală ale Ligii Campionilor.Partida se va juca, marți, în capitala Franței cu începere de la ora 22:00. Meciul va fi transmis în direct de PRIME și CANAL 3.