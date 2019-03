AVENTURA FRANCEZĂ. Dobrovolski a jucat șase luni pentru Olympique Marseille

A jucat un singur meci pentru Olympique Marseille în Liga Campionilor, dar a cucerit trofeul celui mai important turneu inter-cluburi din Europa. Se întâmpla în sezonul competițional 1992-1993 și este vorba de Igor Dobrovolski, fostul selecţioner al echipei naţionale de fotbal a Moldovei.



Singura partidă susținută de el în acea ediție a fost confruntarea cu ȚSKA Moscova în Grupa A a Ligii Campionilor. Meci în care Dobrovolski a avut o ocazie unică să fie coechipier cu actualul antrenor al Campioanei Mondiale, Didier Deschamps.



În finala câștigată cu 1-0 în fața lui AC Milan, Dobrovolski nu a fost introdus pe foaia de joc și nu a stat pe banca de rezerve a formației din Marsilia.

"Perioada mea la Olympique Marseille a început bine. Am intrat ”de rompante” am jucat şi totul a decurgea excelent, până la un moment dat. Din cauza unei maladii nu am făcut deplasarea la un meci. Aici totul s-a terminat. Înaintea deplasării pentru acea partidă, eu deja decisesem ferm că nu voi zbura. Am vrut să dau dovadă de caracter, dar am primit o replică pe măsură", a spus antrenorul Dinamo-Auto Tiraspol, Igor Dobrovolschi.



Chiar dacă nu a ”rupt gura târgului” la formaţia de pe "Stade Velodrome", disputând 12 meciuri în toate competițiile în 6 luni petrecute la Marsilia, Dobrovolski are amintiri frumoase despre Franța.



"Nu sunt capricios la mâncare, dar acolo, într-adevăr, gătesc bine. Dacă nu am excelat în ce privește performanța fotbalistică, la Marsilia am învăţat să joc snooker şi biliard”, a spus antrenorul Dinamo-Auto Tiraspol, Igor Dobrovolschi.



Cel mai mult l-a impresionat atitudinea suporterilor şi a oamenilor de rând faţă de fotbalişti.



"Oamenii de rând se comportau respectuos cu fotbaliştii. Ne cereau autografe, dar în viaţa de zi cu zi, chiar dacă te recunoşteau pe stradă, nu se legau de noi ca să ne fure timpul. Asta înseamnă că aveau noțiune despre timpul tău personal. În Italia şi Spania nu puteai să mergi pe stradă așa, simplu, ca în Franța", a spus antrenorul Dinamo-Auto Tiraspol, Igor Dobrovolschi.



Acum, precum orice microbist de rând sau om de fotbal, Igor Dobrovolski așteaptă cu nerăbdare partida de pe 22 martie dintre echipa națională a Republicii Moldova și campioana mondială în exercițiu, reprezentativa Franței, în preliminariile EURO-2020. Meciul se va juca pe stadionul "Zimbru" din Chișinău și va fi transmis în direct de PRIME de la ora 21 și 45 de minute.

"Faptul că vin campionii mondiali en-titre trebuie să reprezinte o sărbătoare pentru amatorii fotbalului de la noi, indeferent de rezultat şi scorul final. Suporterii vor vedea pe viu vedetele fotbalului contemporan. Nu trebuie să ne punem obiective şi să aşteptăm ceva din cale-afară: suporterul trebuie să meargă la stadion şi să-i susţină pe băieţii noştri", a spus antrenorul Dinamo-Auto Tiraspol, Igor Dobrovolschi.



Pe lângă partida cu echipa Franţei, în 2019, elevii lui Alexandru Spiridon vor mai juca pe teren propriu (ca și în deplasare, de altfel) cu echipele naționale ale Andorrei, Turciei, Albaniei şi Islandei.



Meciurile de acasă ale echipei noastre vor fi televizate în direct de postul de televiziune PRIME, iar cele din deplasare - de CANAL 3.