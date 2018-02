Antrenamente ca la Anderlecht Bruxelles... la Spicul Chişcăreni! Unul din antrenorii echipei, Denis Calincov, a făcut practica de antrenor chiar la multipla campioană a Belgiei, club la care a fost transferat de la Zimbru Chișinău, în 2001, când avea doar 16 ani.

El a studiat activitatea de zi cu zi a clubului din Bruxelles şi a asistat la procesele de antrenament la peste un deceniu după ce l-a părăsit ca jucător.



Acum, Calincov susţine că este gata să implementeze la formația din Chișcăreni pe care o antrenează, câteva metode ”ochite” de la belgieni.



"În ce privește metodele de antrenamentCeea ce ţine de metode, vreau să zic că le vom implementa aici, însă nu le vom putea folosi în totalitate. Asta din cauza condiţiilor pe care le avem. Noi suntem încă foarte departe de condiţiile şi oportunităţile pe care le au fotbaliştii acolo", a spus antrenorul Spicul Chişcăreni, Denis Calincov.



"Da, desigur. Ne-a spus că trebuie să oferim pasele mai repede, să gândim rapid, iar balonul trebuie să fie mereu pe jos. Mă mândresc că avem aşa antrenori. Şi nu mă refer doar la Denis", a spus fotbalistul Spicul Chişcăreni, Petru Ojog.



Spicul Chişcăreni are şanse foarte mari să evolueze în sezonul următor în Divizia Naţională, asta chiar dacă în ediţia precedentă a campionatului s-a clasat pe ultimul loc şi, conform regulamentului, a retrogradat în divizia secundă.



Echipa ar putea juca în primul eşalon în continuare dacă Victoria Chişinău, campioana Diviziei A, nu se va înscrie în competiția Diviziei Naţionale de fotbal. O decizie în acest sens va fi luată în timpul apropiat.



"Încă nu am primit vreo informaţie oficială. Noi ne pregătim de campionat, dar nu ştim în ce ligă vom juca. Însă avem mari speranțe că vom juca, totuși, în Divizia Naţională", antrenorul Spicul Chişcăreni, Denis Calincov.



Spicul Chişcăreni are în staff-ul tehnic trei foşti componenți ai echipei naţionale. Pe lângă Denis Calincov, echipa este pregătită de Alexei Savinov şi Vadim Boreţ.