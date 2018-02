Andrian Candu: Ar putea fi organizate audieri privind implementarea Codului Educaţiei

Problemele existente în domeniul educaţiei sunt din cauza miniştrilor foarte răi, din punct de vedere al managementului şi al capacităţilor profesionale. De această părere este preşedintele Parlamentului Andrian Candu.

Potrivit lui Candu, incapacitatea administrativă a foştilor conducători a dus la slăbirea profesională a Ministerului Educaţiei. Totuşi, noua echipă a ministerului va face tot posibilul pentru a readuce instituţia pe albia normalităţii.

"Am s-o spun pe şleau: am avut la minister miniştri foarte răi, din punct de vedere al administrării, din punct de vedere al managementului şi al capacităţilor profesionale, ceea ce a dus în ultimii ani la slăbirea capacităţilor profesionale a Ministerului Educaţiei. În sfârşit avem un ministru care, sperăm, va reuşi să aducă profesionalismul la nivelul care se cuvine şi va readuce Ministerul Educaţiei pe albia normalităţii în modul profesionist", a declarat Andrian Candu.

La rândul său, şi premierul Pavel Filip a fost de acord că problemele din curriculă şi greşelile din manualele şcolare sunt o consecinţă a acestor incapacităţi.

"Problemele sunt începând de la grădiniţă şi educaţia preşcolară şi până la universităţi şi cercetarea. Ne-am propus în acest an să batem în cuie o viziune foarte clară pe educaţie ca să fim conştienţi că chiar dacă vom începe să investim mai mulţi bani în domeniul educaţiei să fim siguri că aceşti bani vor fi folosiţi eficienţi şi se vor transforma în educaţie calitativă în Republica Moldova. Manualele sunt doar o parte mică din problemele acestui domeniu", a spus prim-ministrul Pavel Filip.

Speakerul Andrian Candu a mai declarat că, ţinând cont de perioada de implementare a Codului Educaţiei, ar putea fi organizate audieri privind implementarea Codului Educaţiei şi rezultatele obţinute la ora actuală.