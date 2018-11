Amazon va investi cinci miliarde de dolari și va crea 50.000 de noi locuri de muncă în două noi sedii

Amazon.com Inc a confirmat marți că va investi 5 miliarde de dolari și va crea 50.000 de noi locuri de muncă în două noi sedii.

Acestea se vor găsi în New York și Virginia de Nord, iar momentul semnifică încheierea unui război între cele două zone din America de Nord pentru atragerea gigantului din retailul online, scrie digi24.ro.

După cum a raportat anterior Reuters, compania a anunțat, de asemenea, o investiție suplimentară în Nashville, Tennessee, care ar include 5.000 de noi locuri de muncă corporative.

Noul sediu din Washington D.C., cel din Arlington, va fi localizat in National Landing, iar sediul New York City va fi localizat in cartierul Long Island City din Queens, a declarat Amazon.

Angajările la ambele noi facilități va începe în 2019.

Cel mai mare retailer online din lume a lansat un concurs ce prevedea licitații în septembrie anul trecut pentru a atrage propuneri ale unor orașe pentru a construi un al doilea sediu, numit "HQ2". Acesta ar fi egal cu biroul său din Seattle care acoperă 8,1 milioane de metri pătrați în 33 de clădiri.

Regiunile și orașele din 43 de state din SUA au depus oferte, împreună cu mai multe provincii din Canada și Puerto Rico.