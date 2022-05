﻿Locatarii unui bloc din Capitală plătesc de doi ani pentru încălzirea pe care nu o consumă

”Când am primit facturi exagerate pentru luna decembrie, am scris o plângere la Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ şi la Pretură, am primit răspuns de la ei: Da, scuzați, ei percep o datorie pentru o încăpere care este proprietatea Primăriei, dar nu există contract cu aceștia și de aceea încălzirea este distribuită tuturor locatarilor", a spus bărbatul.După numeroase sesizări la Primărie, Pretură și la Termoelectrica, bărbatul a aflat că până în 2020 într-o încăpere de 300 de metri pătrați din bloc se afla Centrul de Ocupare a Forţei de Muncă. Acum sediul este în altă parte, dar iarna spațiul continuă să fie încălzit. Banii pentru gigacaloriile consumate sunt împărțiți la 16 locatari. Indignați, oamenii au decis să nu achite aceste datorii."Drept urmare, în 17 martie am primit o scrisoare prin care eu și mama, pe numele căreia este privatizat apartamentul, am fost dați în judecată pentru datorii la încălzire."Pe luna martie 2020, Eduard Serîh avea de achitat 24 500 de lei. Potrivit calculelor lui, mai mult de jumătate din sumă reprezintă datoria pentru încăperea de la primul etaj. Revoltați de situație sunt și ceilalți locatari."Nu vrem să plătim pentru aer. Sunt mai mult de 300 de metri pătrați și de ce să achităm noi?"Şeful ÎMGFL nr. 8, Iurie Dumbrăveanu, în gestiunea căruia se află blocul cu pricina, a confirmat că s-a ajuns la această situație din cauza biroului Centrului de Ocupare a Forței de Muncă. Până în prezent, suma pentru căldura consumată a ajuns la 107 mii de lei."- Suma va fi împărțită între locatari."Dumbrăveanu a mai spus, că a încercat singur să rezolve problema, dar fără succes.Am luat legătura cu Tudor Gîrbu, consilierul primarului general, întrucât se ocupă de acest caz. El ne-a promis că la următoarea ședință a Consiliului Municipal problema va fi pusă în discuție și se vor căuta soluţii.