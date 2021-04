Echipa națională a Italiei și-a prezentat echipamentul pentru Campionatul European din această vară.

Tricoul alb are emblema și marca brodate pe piept, cu linii verzi, roșii și albastre. Conform federației de profil, noul tricou simbolizează "pasiune, mândrie și identitatea Italiei". De asemenea, echipamentul are șorturi albastre și ghetre albe.

"Am depășit obstacolele, am distrus stereotipurile și ne-am atins obiectivele. Am făcut-o împreună. Dar mai presus de toate, am făcut-o pentru poporul italian."

La Euro 2020, "Squadra Azzurra" va juca într-o grupă cu Turcia, Țara Galilor și Elveția. Meciul de deschidere al turneului final va fi cel dintre Italia și reprezentativa Semilunei și va avea loc pe 11 iulie, pe Stadio Olimpico din Roma.